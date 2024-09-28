ЦАХАЛ показала кадры вылета истребителей на ликвидацию лидера «Хезболлы»

Также ЦАХАЛ отчиталась о ликвидации нескольких военачальников, в том числе командира южного командования «Хезболлы» Али Караки, отвечавшего за обстрелы Израиля из приграничных районов. Агентство Mehr сообщило о гибели генерал-майора иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Аббаса Нилфорушана, ЦАХАЛ в сводке не назвала его имя.