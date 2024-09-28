Астана. 28 сентября. КазТАГ — Штормовое предупреждение на воскресенье объявлено в Астане и 14 областях Казахстана, сообщает РГП «Казгидромет».
«В Астане 29 сентября ночью и утром ожидается туман. В Акмолинской области 29 сентября ночью и утром на западе, юге, востоке ожидается туман», — говорится в сообщении.
В области Улытау на большей части сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области высокая пожарная опасность. В Жезказгане 29 сентября сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
В Карагандинской области ночью и утром на западе, севере ожидается туман. На большей части области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, востоке области чрезвычайная пожарная опасность.
В Восточно-Казахстанской области на западе, юге, в центре сохранится высокая пожарная опасность.
В области Абай на востоке, в центре сохранится высокая пожарная опасность, на юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
В Западно-Казахстанской области днем на западе, юге ветер юго-восточный, восточный порывы 15−20 м/с. Ночью на севере области сохраняются заморозки до −2. На севере области сохранится высокая пожарная опасность, на большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске 29 сентября ночью на поверхности почвы сохраняются заморозки −2. Сохранится высокая пожарная опасность.
В Кызылординской области днем в центре, на востоке ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный ночью в центре, на востоке области 15−20 м/с, днем на большей части области 15−20, в центре, на востоке области 25 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на северо-западе области высокая пожарная опасность. В Кызылорде 29 сентября днем ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный днем 15−20 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
В Атырауской области 29 сентября ожидается ветер восточный, юго-восточный днем на западе области порывы 15−20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау 29 сентября сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
В области Жетысу ожидается ветер северо-восточный на севере, востоке области порывы 15−20, днем в районе Алакольских озер 23−28 м/с.
В Туркестанской области 29 сентября на севере, западе, в центре ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15−20, временами порывы 23−28 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте 29 сентября ожидается ветер северо-восточный порывы 15- 20 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане 29 сентября утром и днем ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный порывы 15−20, временами 23 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
В Костанайской области на юге, в центре сохранится высокая пожарная опасность.
В Мангистауской области ожидается ветер восточный, юго-восточный днем на западе, юго-востоке, в центре области 15−20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области высокая пожарная опасность. В Актау 29 сентября ожидается ветер восточный, юго-восточный днем порывы 15−18 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.