В Кишиневе задержали двух человек, обливших краской здание правительства

КИШИНЕВ, 28 сен — РИА Новости. Два молодых человека, которые облили в Кишиневе краской здания правительства и министерства труда, получили по 20 суток ареста каждый, сообщили в полиции.
В пятницу молдавская полиция сообщила, что задержала двух молодых людей в возрасте 20 лет и 21 года за то, что они облили краской здания министерства труда и правительства. В правоохранительных органах отметили, что они были доставлены в инспекторат полиции для документирования.
«Двое молодых людей 20 и 21 года, задержанные за вандализм в государственных учреждениях с целью дестабилизации, получили сегодня по 20 суток ареста каждый», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале полиции.
Ранее в субботу молдавская полиция сообщила, что были облиты краской еще два здания в Кишиневе — общественной телерадиокомпании «Молдова 1» и Высшей судебной палаты. Неделей ранее неизвестные облили краской двери Центризбиркома Молдавии.
В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии «Действие и солидарность». Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия «Шор», представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий «Возрождение» и «Шанс», регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.