МИД РФ осудил политическое убийство Израилем лидера «Хезболлы»

«Решительно осуждаем совершенное Израилем очередное политическое убийство. Данная силовая акция чревата еще большими драматическими последствиями для Ливана и всего Ближнего Востока», — говорится в заявлении на сайте министерства.
Израильская сторона не могла не осознавать подобную опасность, но пошла на убийство ливанских граждан, добавили в МИДе. Отмечается, что практически неизбежно это спровоцирует новый всплеск насилия, ответственность за которое ляжет на Тель-Авив.
Внешнеполитическое ведомство вновь призвало Израиль немедленно прекратить боевые действия, чтобы остановить кровопролитие и создать условия для урегулирования конфликта.
При этом в министерстве также обратили внимание на обязанность членов мирового сообщества сделать всё возможное, чтобы не допустить начала масштабной вооруженной конфронтации на Ближнем Востоке.
О ликвидации Насраллы ранее в этот день заявили в ЦАХАЛ, «Хезболла» подтвердила его смерть. Главу шиитского движения, а также командующего Южным фронтом Али Керхи и других командиров в «Хезболле» устранили накануне в ходе операции «Новый порядок». В тот же день шесть зданий рухнули после ударов Израиля по пригороду Бейрута. В результате минимум шесть человек погибли, еще 91 пострадал.
Позже израильские военные заявили о ликвидации 10 из 11 руководителей «Хезболлы», а глава минобороны страны Йоав Галант назвал убийство Насраллы сигналом противникам Тель-Авива. При этом верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Израиль не может нанести движению серьезный ущерб, поскольку его поддерживают все силы сопротивления региона.
Ранее, 17 и 18 сентября, тысячи человек получили серьезные травмы при взрывах пейджеров и других устройств связи в Ливане. В стране обвинили в случившемся Тель-Авив. В свою очередь, Израиль объявил о переброске сил на север и начале операции против «Хезболлы». В рамках нее ЦАХАЛ стала ежедневно наносить удары по объектам движения в Ливане, в том числе по Бейруту.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское движение ХАМАС подвергло израильскую территорию массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.