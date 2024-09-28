МИД РФ осудил политическое убийство Израилем лидера «Хезболлы»

О ликвидации Насраллы ранее в этот день заявили в ЦАХАЛ, «Хезболла» подтвердила его смерть. Главу шиитского движения, а также командующего Южным фронтом Али Керхи и других командиров в «Хезболле» устранили накануне в ходе операции «Новый порядок». В тот же день шесть зданий рухнули после ударов Израиля по пригороду Бейрута. В результате минимум шесть человек погибли, еще 91 пострадал.