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Источник раскрыл детали крушения вертолета с россиянами в Пакистане

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 сен — РИА Новости. Двое граждан России находились на борту разбившегося в Пакистане вертолета, посольство пока не располагает информацией об их состоянии, сообщил РИА Новости источник в посольстве России.

Источник: Reuters

«На борту находились двое граждан России. Информации об их состоянии пока нет», — сообщил собеседник агентства.

Он не уточнил, были ли россияне пилотами вертолета.

Ранее издание Geo сообщило о крушении вертолета пакистанской компании по разведке и добыче нефти Mari Petroleum Limited в округе Северный Вазиристан пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва. По данным издания, вертолетом управляли российские пилоты, а при крушении машины погибли шесть человек и восемь получили ранения. Источники издания отметили, что сразу после взлета у вертолета возникли технические неполадки, а авария произошла из-за того, что его хвостовой винт ударился о землю во время аварийной посадки.