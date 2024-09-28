Источник раскрыл детали крушения вертолета с россиянами в Пакистане

Ранее издание Geo сообщило о крушении вертолета пакистанской компании по разведке и добыче нефти Mari Petroleum Limited в округе Северный Вазиристан пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва. По данным издания, вертолетом управляли российские пилоты, а при крушении машины погибли шесть человек и восемь получили ранения. Источники издания отметили, что сразу после взлета у вертолета возникли технические неполадки, а авария произошла из-за того, что его хвостовой винт ударился о землю во время аварийной посадки.