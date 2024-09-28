Ударный беспилотник «Иноходец» уничтожил бронемашину ВСУ в Курской области

«Военнослужащими разведывательного подразделения группировки войск “Север” с помощью БПЛА было выявлено движение боевой бронированной машины ВСУ, экипаж которой пытался скрыть ее в лесополосе в приграничном районе Курской области. После определения и подтверждения точных координат места нахождения ББМ противника было принято решение о точечном огневом воздействии», — говорится в сообщении.