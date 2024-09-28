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Ударный беспилотник «Иноходец» уничтожил бронемашину ВСУ в Курской области

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Беспилотный ударный комплекс «Иноходец» ВС РФ уничтожил боевую бронированную машину ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны России.

«Военнослужащими разведывательного подразделения группировки войск “Север” с помощью БПЛА было выявлено движение боевой бронированной машины ВСУ, экипаж которой пытался скрыть ее в лесополосе в приграничном районе Курской области. После определения и подтверждения точных координат места нахождения ББМ противника было принято решение о точечном огневом воздействии», — говорится в сообщении.

В результате нанесенного расчетом ударного БПЛА «Иноходец» прямого ракетного удара бронемашина ВСУ была уничтожена. Результативность ракетного удара в режиме реального времени подтверждается кадрами объективного контроля, добавили в ведомстве.