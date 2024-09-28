Трентон
+19°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МЧС обратилось к казахстанцам после взрыва в кафе Астаны

Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана 28 сентября выступило с призывом после взрыва газового баллона в кафе в Астане, сообщает Zakon.kz.

Источник: МЧС РК

МЧС призвало соблюдать правила эксплуатации газовых баллонов:

  • Осуществляйте заправку баллонов только в специализированных пунктах. Запрещается заправка бытовых газовых баллонов на автозаправочных станциях.
  • Не используйте газовые баллоны в жилых многоквартирных домах более двух этажей.
  • Не допускайте нагрев корпуса баллона.
  • При появлении запаха газа в помещении следует перекрыть кран подачи газа, незамедлительно открыть окна и двери для проветривания помещения, не использовать открытый огонь, не включать электричество.
  • Не оставляйте работающие газовые приборы без присмотра.
  • Не допускайте самостоятельного использования газовых приборов детьми.
  • Для проверки утечки газа используйте мыльный раствор.
  • Необходимо своевременно проводить ревизию и ремонт газового оборудования. Запрещается эксплуатировать неисправное газовое оборудование.
  • Нельзя заносить газовый баллон из холода в тепло и ставить рядом с источником тепла.

Ранее сообщалось, что в Алматинском районе Астаны произошел взрыв газового баллона в кафе, пристроенном к двухэтажному дому. Часть здания обрушилась. Инцидент произошел на улице Акыртас. Позже стало известно о состоянии шести пострадавших сотрудников кафе.

МЧС