МЧС обратилось к казахстанцам после взрыва в кафе Астаны

Ранее сообщалось, что в Алматинском районе Астаны произошел взрыв газового баллона в кафе, пристроенном к двухэтажному дому. Часть здания обрушилась. Инцидент произошел на улице Акыртас. Позже стало известно о состоянии шести пострадавших сотрудников кафе.