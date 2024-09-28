Под Черняховском легковушка насмерть сбила перебегавшую дорогу женщину

Авария произошла в 15:20 на 3,8 км трассы Черняховск — Приозёрное — Фурманово. За рулём машины сидел мужчина. Водитель не успел остановиться и наехал на женщину 1989 года рождения — в момент столкновения она находилась на проезжей части. Пострадавшая скончалась до приезда медиков. На месте работают инспекторы ГАИ.