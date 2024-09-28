Правозащитник Евгений Жовтис передал кресло главы КМБПЧ новому директору

На общем собрании Евгений Жовтис не стал выдвигать свою кандидатуру, мотивируя это тем, что в КМБПЧ необходима ротация и приход следующего поколения к руководству и что он хотел бы отойти от оперативного управления организацией, а сосредоточиться на ее стратегическом развитии и экспертной деятельности, заняв должность главного эксперта-консультанта КМБПЧ.