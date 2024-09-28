Трентон
+19°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Правозащитник Евгений Жовтис передал кресло главы КМБПЧ новому директору

Алматы. 28 сентября. КазТАГ — Правозащитник Евгений Жовтис передал кресло главы республиканского общественного объединения "Казахстанское международное бюро по правам человека и…

Источник: КазТАГ

Алматы. 28 сентября. КазТАГ — Правозащитник Евгений Жовтис передал кресло главы республиканского общественного объединения «Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности» (КМБПЧ) новому директору, сообщается на сайте.

«В ходе тайного голосования при наличии кворума директором был избран Денис Дживага, являющийся заместителем директора КМБПЧ и координатором проектов УВКБ ООН “Оказание правовой помощи беженцам и лицам без гражданства”, — говорится в сообщении.

На общем собрании Евгений Жовтис не стал выдвигать свою кандидатуру, мотивируя это тем, что в КМБПЧ необходима ротация и приход следующего поколения к руководству и что он хотел бы отойти от оперативного управления организацией, а сосредоточиться на ее стратегическом развитии и экспертной деятельности, заняв должность главного эксперта-консультанта КМБПЧ.

Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности основано в 1993 году.