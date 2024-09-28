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В Самарской области на ж/д мосту произошел взрыв

САМАРА, 28 сентября. /ТАСС/. Сотрудники безопасности работают на железнодорожном мосту в районе города Кинель Самарской области, где был зафиксирован взрыв. Пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале правительство региона.

Источник: РИА "Новости"

«Поступило сообщение о сильном хлопке. На данный момент известно, что на железнодорожном мосту в районе города Кинель (1136-й км) произошло повреждение островков безопасности», — отмечается в сообщении.

В Telegram-канале Куйбышевской железной дороги уточняется, что происшествие не повлияло на движение пассажирских и пригородных поездов. «В связи с незаконным вмешательством посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта движение грузовых поездов на перегоне 94-й км — 103-й км Куйбышевской железной дороги временно приостановлено», — говорится в сообщении.

Власти подчеркнули, что пострадавших нет, призвав жителей сохранять спокойствие.