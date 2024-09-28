В Самарской области на ж/д мосту произошел взрыв

В Telegram-канале Куйбышевской железной дороги уточняется, что происшествие не повлияло на движение пассажирских и пригородных поездов. «В связи с незаконным вмешательством посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта движение грузовых поездов на перегоне 94-й км — 103-й км Куйбышевской железной дороги временно приостановлено», — говорится в сообщении.