На железнодорожном мосту в Самарской области прогремел мощный взрыв

Напомним, в Самарской, Иркутской и Нижегородской областях были задержаны подозреваемые в поджогах на железной дороге. В их отношении возбуждены уголовные дела по статье о теракте, также проводится проверка на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного статьей о государственной измене. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет или пожизненное заключение.