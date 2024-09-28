На железнодорожном мосту в Самарской области прогремел мощный взрыв

«Сегодня на пульт диспетчера службы 112 поступило сообщение о сильном хлопке. На данный момент известно, что на железнодорожном мосту в районе города Кинель (1136 км) произошло повреждение “островков безопасности”. Пострадавших нет», — отмечается в сообщении.
Движение поездов на данный момент временно приостановлено. Состояние железнодорожных путей оценивается как безопасное. На месте происшествия работают сотрудники службы безопасности.
Как сообщили в Куйбышевской железной дороге, причиной инцидента стало незаконное вмешательство посторонних лиц.
Напомним, в Самарской, Иркутской и Нижегородской областях были задержаны подозреваемые в поджогах на железной дороге. В их отношении возбуждены уголовные дела по статье о теракте, также проводится проверка на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного статьей о государственной измене. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет или пожизненное заключение.