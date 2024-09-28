В Самарской области рассказали о состоянии пострадавших в ДТП

САРАТОВ, 28 сен — РИА Новости. Врачи оценивают состояние четырех из пяти пострадавших при лобовом столкновении двух легковых автомобилей в Самарской области как тяжелое, пятый пострадавший находится в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в правительстве региона.
Ранее в главке МВД сообщили, что на 28-м километре автодороги Урал — Исаклы — Шентала в Шенталинском районе, по предварительным данным, водитель автомобиля Skoda Octavia выехал на встречную полосу в запрещенном месте и допустил лобовое столкновение с автомобилем Skoda Karog. В результате, по информации ведомства, погибла 11-летняя пассажирка Skoda Karog и двухмесячная пассажирка Scoda Octavia, еще пять человек, включая девятилетнего мальчика, доставили в больницу.
«Пять человек, в том числе один ребенок, пострадали. Пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь. Четверо находятся в тяжёлом состоянии, состояние одного пациента оценивается как средней степени тяжести. К оказанию медицинской помощи привлечена мультидисциплинарная бригада областных специалистов», — сказала собеседница агентства.