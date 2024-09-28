В Самарской области рассказали о состоянии пострадавших в ДТП

Ранее в главке МВД сообщили, что на 28-м километре автодороги Урал — Исаклы — Шентала в Шенталинском районе, по предварительным данным, водитель автомобиля Skoda Octavia выехал на встречную полосу в запрещенном месте и допустил лобовое столкновение с автомобилем Skoda Karog. В результате, по информации ведомства, погибла 11-летняя пассажирка Skoda Karog и двухмесячная пассажирка Scoda Octavia, еще пять человек, включая девятилетнего мальчика, доставили в больницу.