Депутат Рады Безуглая заявила, что главком ВСУ Сырский прячется на даче

Главком ВСУ Сырский и глава генштаба Баргилевич пропали из поля зрения общественности, сообщила нардеп Марьяна Безуглая. Первый, по ее словам, "прячется" на своей даче, а второй, предположительно, попался на взятках. Официально командование ВСУ эти слухи не комментирует - что, как считает Безуглая, "еще больше усугубляет и так низкий авторитет" генштаба.