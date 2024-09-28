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В ЗКО на границе с Россией предупреждают о возможных очередях

Уральск. 28 сентября. КазТАГ — В Западно-Казахстанской области на границе с Россией предупреждают о возможных очередях, передает корреспондент агентства. "ФГКУ Росгранстр…

Источник: КазТАГ

Уральск. 28 сентября. КазТАГ — В Западно-Казахстанской области на границе с Россией предупреждают о возможных очередях, передает корреспондент агентства.

«ФГКУ Росгранстрой предупреждает о возможном ограничении пропускной способности и рекомендует грузоперевозчикам закладывать больше времени на пересечение государственной границы или рассмотреть альтернативные ближайшие пункты пропуска Теплое и Илек», — говорится на сайте пограничного контроля РФ.

В автомобильном пункте пропуска Маштаково (Сырым — пункт на территории Казахстана) планируется проведение технических работ по обслуживанию портальных инспекционно-досмотровых комплексов.

30 сентября 2024 года с 08:00 до 20:00 работы будут проводиться по направлению на выезд из РФ;

1 октября 2024 года с 08:00 до 20:00 работы будут проводиться по направлению на въезд в РФ.