В ЗКО на границе с Россией предупреждают о возможных очередях

Уральск. 28 сентября. КазТАГ — В Западно-Казахстанской области на границе с Россией предупреждают о возможных очередях, передает корреспондент агентства.
«ФГКУ Росгранстрой предупреждает о возможном ограничении пропускной способности и рекомендует грузоперевозчикам закладывать больше времени на пересечение государственной границы или рассмотреть альтернативные ближайшие пункты пропуска Теплое и Илек», — говорится на сайте пограничного контроля РФ.
В автомобильном пункте пропуска Маштаково (Сырым — пункт на территории Казахстана) планируется проведение технических работ по обслуживанию портальных инспекционно-досмотровых комплексов.
30 сентября 2024 года с 08:00 до 20:00 работы будут проводиться по направлению на выезд из РФ;
1 октября 2024 года с 08:00 до 20:00 работы будут проводиться по направлению на въезд в РФ.