В ЗКО на границе с Россией предупреждают о возможных очередях

«ФГКУ Росгранстрой предупреждает о возможном ограничении пропускной способности и рекомендует грузоперевозчикам закладывать больше времени на пересечение государственной границы или рассмотреть альтернативные ближайшие пункты пропуска Теплое и Илек», — говорится на сайте пограничного контроля РФ.