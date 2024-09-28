Петербургского профессора арестовали за плевок и пожелание смерти

В суде профессор частично признал свою вину, однако утверждал, что не употреблял нецензурной лексики и не плевал в лицо. По его словам, конфликт возник в результате спора о правилах общения с детьми и совместно нажитого имущества с пострадавшей. Он выразил сожаление, что инцидент произошёл при детях, и извинился перед женщиной, которая ничего не ответила на это.