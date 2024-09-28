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Петербургского профессора арестовали за плевок и пожелание смерти

Фрунзенский районный суд арестовал профессора одного из вузов Петербурга за мелкое хулиганство. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов города.

Инцидент произошёл 20 сентября на территории детского сада. По словам очевидцев, мужчина начал выражаться нецензурно в присутствии детей, плюнул в лицо женщине и пожелал ей смерти. На замечания окружающих мужчина не отреагировал.

В суде профессор частично признал свою вину, однако утверждал, что не употреблял нецензурной лексики и не плевал в лицо. По его словам, конфликт возник в результате спора о правилах общения с детьми и совместно нажитого имущества с пострадавшей. Он выразил сожаление, что инцидент произошёл при детях, и извинился перед женщиной, которая ничего не ответила на это.

Суд признал действия профессора нарушением закона и назначил наказание в виде административного ареста на 10 суток.