Петербургского профессора арестовали за плевок и пожелание смерти

Инцидент произошёл 20 сентября на территории детского сада. По словам очевидцев, мужчина начал выражаться нецензурно в присутствии детей, плюнул в лицо женщине и пожелал ей смерти. На замечания окружающих мужчина не отреагировал.
В суде профессор частично признал свою вину, однако утверждал, что не употреблял нецензурной лексики и не плевал в лицо. По его словам, конфликт возник в результате спора о правилах общения с детьми и совместно нажитого имущества с пострадавшей. Он выразил сожаление, что инцидент произошёл при детях, и извинился перед женщиной, которая ничего не ответила на это.
Суд признал действия профессора нарушением закона и назначил наказание в виде административного ареста на 10 суток.