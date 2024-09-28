В Дагестане задержали владельца взорвавшейся АЗС

Контроль за работой АЗС в регионе необходимо усилить, считает руководитель Дагестана. Он отметил, что после взрыва в 2023 году предписания о прекращении работы за различные нарушения получили более 230 заправок, однако больше половины из них (130 АЗС) смогли добиться возобновления деятельности через суд.