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Момент взрыва на железнодорожном мосту в Самарской области попал на видео

Telegram-канал Baza опубликовал видео, на котором, как утверждается, запечатлен момент взрыва на железнодорожном мосту в Самарской области.

Согласно семисекундной записи, 28 сентября около 13 часов дня в момент следования по мосту грузового поезда пространство заволакивает дымом.

Отметим, что состав благополучно проехал по мосту.

Ранее Куйбышевская железная дорога — филиал ОАО «РЖД» — сообщала, что движение грузовых поездов на перегоне 94 км — 103 км временно приостановлено. Решение принято в связи с незаконным вмешательством посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта.

Подчеркивалось, что на пассажирское и пригородное сообщение инцидент не повлиял.

Правительство Самарской области, в свою очередь, уточняло, что в результате случившегося на мосту инцидента произошло повреждение «островков безопасности».