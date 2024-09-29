Момент взрыва на железнодорожном мосту в Самарской области попал на видео

Ранее Куйбышевская железная дорога — филиал ОАО «РЖД» — сообщала, что движение грузовых поездов на перегоне 94 км — 103 км временно приостановлено. Решение принято в связи с незаконным вмешательством посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта.