Иракские группировки заявили об атаке на израильский Эйлат

«Продолжая сопротивление оккупации и поддержку нашего народа в Палестине и Ливане, а также в ответ на массовые убийства, совершенные узурпаторским образованием против гражданского населения, включая детей, женщин и пожилых людей, бойцы “Исламского сопротивления Ирака” в субботу, 28 сентября 2024 года, атаковали жизненно важную цель в Умм ар-Рашраш (Эйлате) на наших оккупированных территориях с помощью беспилотников», — говорится в их заявлении в телеграм-канале исламского сопротивления.