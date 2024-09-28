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Иракские группировки заявили об атаке на израильский Эйлат

ДОХА, 28 сен — РИА Новости. Иракские вооруженные шиитские группировки в составе «Исламского сопротивления Ирака» объявили об атаке на цель в Эйлате на юге Израиля с использованием беспилотников.

Источник: РИА "Новости"

«Продолжая сопротивление оккупации и поддержку нашего народа в Палестине и Ливане, а также в ответ на массовые убийства, совершенные узурпаторским образованием против гражданского населения, включая детей, женщин и пожилых людей, бойцы “Исламского сопротивления Ирака” в субботу, 28 сентября 2024 года, атаковали жизненно важную цель в Умм ар-Рашраш (Эйлате) на наших оккупированных территориях с помощью беспилотников», — говорится в их заявлении в телеграм-канале исламского сопротивления.

Ранее шиитские вооруженные группировки Ирака сообщили, что нанесли удар по Тель-Авиву с помощью беспилотника.