В Самарской области увеличилась площадь лесного пожара

Ранее главк сообщил, что в субботу в 13.33 (12.33 мск) поступило сообщение о низовом лесном пожаре в 44 квартале Рачейского лесничества в районе населенного пункта Смолькино Сызранского района, площадь возгорания составляла 23 гектара. По данным ведомства, никто не пострадал, угрозы населенным пунктам нет.