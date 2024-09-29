В Самарской области увеличилась площадь лесного пожара

САРАТОВ, 29 сен — РИА Новости. Площадь лесного пожара в Самарской области выросла более чем вдвое — до 57 гектаров, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале регионального главка МЧС.
Ранее главк сообщил, что в субботу в 13.33 (12.33 мск) поступило сообщение о низовом лесном пожаре в 44 квартале Рачейского лесничества в районе населенного пункта Смолькино Сызранского района, площадь возгорания составляла 23 гектара. По данным ведомства, никто не пострадал, угрозы населенным пунктам нет.
«Площадь пожара составляет 57 гектаров. Погибших и пострадавших нет. Для тушения пожара привлечены 78 человек, 29 единиц техники, от МЧС России — 28 человек, девять единиц техники. Ситуация на контроле», — говорится в сообщении.