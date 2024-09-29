Под Ростовом 30-летний отец семерых детей после флирта в баре сел в тюрьму

Многодетный отец в очередной раз коротал вечер в ночном заведении. Компанию ему составили приятели — влюбленная пара и их друг. Позже, уже в суде, женщина скажет, что Николай во всю флиртовал с нею. Многодетного студента не смущало, что дама была с кавалером. Тогда Сергей — еще один участник той вечеринки — сделал замечание ловеласу. Слово за слово, и Николай сказал: «Пошли в парк, там поговорим».