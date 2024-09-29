Под Ростовом 30-летний отец семерых детей после флирта в баре сел в тюрьму

В Ростовской области на скамье подсудимых оказался местный житель, который к своим 30 годам успел стать многодетным. Но, по всей видимости, опыт отцовства не сделал мужчину более мудрым. По словам знакомых, Николай любил продемонстрировать физическое превосходство и пустить пыль в глаза. Эти черты характера, в итоге, и довели его до тюрьмы.
ВРЕМЯ ОСТАВАЛОСЬ ДАЖЕ НА БАРЫ.
Знакомые говорят, что Николай слишком торопился с личной жизнью: рано создал семью. В 30 лет у Николая уже были жена, семь детей, а еще — неоконченное высшее образование.
Мужчина поступил в ВУЗ на заочное отделение, когда жена уже вовсю нанянчилась с детьми. А на жизнь зарабатывал тем, что трудился грузчиком. Впрочем, физический труд, видимо, не сильно выматывал молодого отца. Силы оставались и на ночные походы по барам.
Многодетный отец в очередной раз коротал вечер в ночном заведении. Компанию ему составили приятели — влюбленная пара и их друг. Позже, уже в суде, женщина скажет, что Николай во всю флиртовал с нею. Многодетного студента не смущало, что дама была с кавалером. Тогда Сергей — еще один участник той вечеринки — сделал замечание ловеласу. Слово за слово, и Николай сказал: «Пошли в парк, там поговорим».
СОМНИТЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ.
Сергей зачем-то согласия. Оказавшись в сквере, Николай заявил: «Ну все, сейчас буду тебя убивать». А после несколько раз ударил оппонента кулаком, на котором был кастет. В результате Сергей получил серьезные травмы головы. А его обидчика задержали по горячим следам.
— В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью», —прокомментировал старший помощник прокурора Белокалитвинского района Артем Злобин.
Врачам пришлось очень постараться, чтобы спасти травмированного кастетом пациента. А последствия драки в сквере не прошли бесследно: теперь у Сергея случаются приступы эпилепсии.
Сам же Николай в суде уверял, что в драке не использовал кастет, но все доказательства говорили ровно об обратном. В итоге его приговорили к трем годам и двум месяцам лишения свободы в колонии общего режима.