Выбило окна и двери, осколками посекло автомобиль: Взрывной волной от БПЛА на Кубани поврежден дом

ВСУ атаковали беспилотниками Щербиновский район Кубани. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
— Киевский режим предпринял очередную попытку террористической атаки беспилотниками по гражданским объектам региона, — сообщил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Беспилотники в Щербиновском районе Кубани были подавлены системой ПВО. Один из БПЛА при падении врезался в дерево и взорвался в селе Шабельском.
— От взрывной волны у стоящего поблизости дома выбило окна и двери, осколками повредило автомобиль, — сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
По данным главы Краснодарского края, в результате ЧП пострадавших нет. Сейчас на месте работают силовые структуры.
— Семье, проживающей в доме, помогли на время переехать к родственникам, — сообщил Кондратьев.
Кроме того, этой семье обещают помочь с восстановлением дома и имущества.