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Выбило окна и двери, осколками посекло автомобиль: Взрывной волной от БПЛА на Кубани поврежден дом

ВСУ атаковали беспилотниками Щербиновский район Кубани, осколки упали на дом.

Источник: Комсомольская правда

ВСУ атаковали беспилотниками Щербиновский район Кубани. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

— Киевский режим предпринял очередную попытку террористической атаки беспилотниками по гражданским объектам региона, — сообщил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Беспилотники в Щербиновском районе Кубани были подавлены системой ПВО. Один из БПЛА при падении врезался в дерево и взорвался в селе Шабельском.

— От взрывной волны у стоящего поблизости дома выбило окна и двери, осколками повредило автомобиль, — сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По данным главы Краснодарского края, в результате ЧП пострадавших нет. Сейчас на месте работают силовые структуры.

— Семье, проживающей в доме, помогли на время переехать к родственникам, — сообщил Кондратьев.

Кроме того, этой семье обещают помочь с восстановлением дома и имущества.