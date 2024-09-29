Следствие продолжает допросы по делу о поставках сухпайков для армии

«По делу необходимо … завершить проведение ранее назначенных судебных экспертиз, а также допросы сотрудников министерства обороны Российской Федерации, (АО) “Грязинский пищевой комбинат”, ООО “КонсервПакЛам”, ООО “ГПК-Продтара”, ООО “Бруно”, — сказано в документах.
Басманный суд Москвы 20 апреля арестовал топ-менеджеров АО «Грязинский пищевой комбинат» (ГПК) Александра Михайленко, Валерия Ковалевича и Эльвиру Смирнову по делу о ненадлежащем оказании услуг по организации питания для нужд министерства обороны России. Как сообщали тогда в суде, стоимость заключенных с Минобороны контрактов была заведомо завышена, а качество продукции не соответствовало условиям контракта. Сумма ущерба составила 1,3 миллиарда рублей, стало известно в ходе одного из судебных заседаний. Экспертиза посчитала запрещенными к использованию сухпайки, фигурирующие в уголовном деле.
Бывший замминистра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков, отвечавший за материально-техническое обеспечение ВС России, был арестован в июле. Как сообщали РИА Новости в правоохранительных органах, Булгаков лоббировал интересы АО «Грязинский пищевой комбинат», используя служебное положение.