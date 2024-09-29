Ремонт трактора обернулся потерей руки для жителя СКО

По информации пресс-службы многопрофильной городской больницы скорой медицинской помощи, 71-летний мужчина поступил в тяжелом состоянии с открытой раной в области левой верхней конечности. Рассказал, что во время ремонта трактора его левая кисть попала в крутящийся механизм.
— При первичном осмотре была выявлена полная травматическая ампутация левой кисти, размозжение мягких тканей левого предплечья с повреждением сосудисто-нервного пучка и признаками травматического и гиповолемического шока. Пациент жаловался на сильную боль, резкую слабость и головокружение. Мужчину экстренно подняли в операционную, где была проведена ампутация на уровне плечевой кости. Кровопотеря была восполнена инфузионно-трансфузионной терапией. Проводились мероприятия по стабилизации гемодинамики и купированию болевого синдрома, — рассказали в пресс-службе.
После операции пациента перевели в травматологическое отделение для дальнейшего наблюдения и лечения. Сейчас его состояние стабилизировалось, отмечается улучшение общего самочувствия. Мужчина все еще находится в больнице.
— Важно соблюдать меры безопасности при работе с механизмами. Не допускать попадания конечностей и одежды в рабочие механизмы и использовать защитное оборудование для предотвращения подобных травм, — добавили в пресс-службе.