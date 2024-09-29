Ремонт трактора обернулся потерей руки для жителя СКО

— При первичном осмотре была выявлена полная травматическая ампутация левой кисти, размозжение мягких тканей левого предплечья с повреждением сосудисто-нервного пучка и признаками травматического и гиповолемического шока. Пациент жаловался на сильную боль, резкую слабость и головокружение. Мужчину экстренно подняли в операционную, где была проведена ампутация на уровне плечевой кости. Кровопотеря была восполнена инфузионно-трансфузионной терапией. Проводились мероприятия по стабилизации гемодинамики и купированию болевого синдрома, — рассказали в пресс-службе.