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В деле экс-замминистра обороны Иванова появились новые автомобили

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. В деле экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова, обвиняемого во взяточничестве, появились новые автомобили — Cadillac и раритетный автомобиль 1967 года, свидетельствуют данные регистрационных документов, которые есть в распоряжении РИА Новости и которые подтверждаются судебными материалами.

Источник: © РИА Новости

Так, согласно имеющимся данным, Иванов был владельцем Cadillac Escalade 2021 года. Также в материалах дела указан автомобиль 1967 года выпуска.

Ранее РИА Новости выяснило, что в 2019 году в автопарке у Иванова значилось 12 автомобилей. Среди наиболее примечательных авто Иванова: Chevrolet Suburban, ЗиС-110 — его стоимость, по данным интернет-ресурса «Авто.ру», варьируется от 11 миллионов до 18 миллионов рублей. У его супруги были Bentley Continental, Aston Martin, Hummer H2 и два мотоцикла.

По версии следствия, Тимур Иванов, курировавший в Минобороны РФ работу военно-строительного комплекса, и его товарищ Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает.