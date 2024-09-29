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Полиция проводит проверку видео со стрельбой на улице Ватутина во Владивостоке

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также личности и местонахождение правонарушителей.

Источник: Скриншот

Полиция проводит проверку в связи размещенным в сети видео со стрельбой на улице Ватутина во Владивостоке, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу краевого МВД.

«В ходе мониторинга социальных сетей полицейскими была обнаружена видеозапись, на которой неизвестные в районе улицы Ватутина стреляли из предмета, похожего на пистолет», — говорится в сообщении ведомства.

По данному факту проводится проверка. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также личности и местонахождение правонарушителей.

По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение.