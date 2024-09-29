«Кричат и прячутся за деревья»: жесткий «экшн» с огнестрелом в Приморье — кадры

Во Владивостоке двое неизвестных устроили стрельбу в воздух поздним вечером, сообщает ИА PrimaMedia.
По словам очевидцев, 28 сентября двое молодых людей произвели несколько выстрелов из пистолета примоерно в 23:19 в районе дома ул. Ватутина, 26. Инцидент попал на камеру, однако причины такого поведения остаются неизвестными. Кадры с места опубликовали в tg-канале Svodka25 (18+).
В настоящее время полиция проводит проверку по данному факту. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего, а также устанавливают личности и местонахождение нарушителей.
В соцсетях ситуацмию бурно обасуждают приморцы:
«Люди кричали и прятались за деревья»;
«Страшно ходить по улице»;
«О чем они думали?».