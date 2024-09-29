«Кричат и прячутся за деревья»: жесткий «экшн» с огнестрелом в Приморье — кадры

По словам очевидцев, 28 сентября двое молодых людей произвели несколько выстрелов из пистолета примоерно в 23:19 в районе дома ул. Ватутина, 26. Инцидент попал на камеру, однако причины такого поведения остаются неизвестными. Кадры с места опубликовали в tg-канале Svodka25 (18+).