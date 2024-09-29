Более 50 человек спасли на пожаре в многоэтажке Иркутска

В Иркутске пламя охватило многоэтажное здание в ночь на 29 сентября. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона, пожар разгорелся в жилом доме в переулке Пограничный областного центра. Огонь бушевал в квартире на третьем этаже.