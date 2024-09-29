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Более 50 человек спасли на пожаре в многоэтажке Иркутска

Огонь охватил здание в ночь на 29 сентября.

Источник: Комсомольская правда

В Иркутске пламя охватило многоэтажное здание в ночь на 29 сентября. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона, пожар разгорелся в жилом доме в переулке Пограничный областного центра. Огонь бушевал в квартире на третьем этаже.

— Открытое горение на площади 30 кв.м. в квартире на 3 этаже ликвидировано. Работниками МЧС России эвакуировали 54 человека, из них 9 детей, — поделились в ведомстве.

Благодаря слаженным действиям жильцов дома и спасателей — пострадавших удалось избежать. На месте работало восемь автоцистерн и 28 пожарных. Причины возникновения огня выясняются.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре прошел митинг против жестокого обращения с животными.