Минобороны также отмечает, что жилые блиндажи отличаются вместительностью и современным оборудованием. В каждом из них установлены печи для отопления, организована система внешней и внутренней связи, подведено электричество и действует система централизованного оповещения. Кроме того, в «подземном городе» проведена проточная вода. Также в «подземном городе» предусмотрен класс для подготовки военнослужащих и проведения лекций по войсковым дисциплинам, что позволяет не только поддерживать боевую готовность, но и продолжать обучение даже в полевых условиях.