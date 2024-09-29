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Контрабанду леса на 4,5 миллиона рублей раскрыли в Иркутской области

Всего за рубеж вывезли более 312 кубометров лесоматериалов.

Источник: Freepik

В Иркутской области заведено уголовное дело о незаконном вывозе леса стоимостью более 4,5 миллиона рублей. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«Один из участников внешнеэкономической деятельности в 2021 году при экспорте пиломатериалов в таможенный орган подал декларацию на товары, в которой были недостоверные сведения о происхождении древесины», — прокомментировали в ведомстве.

Всего за рубеж вывезли более 312 кубометров лесоматериалов хвойных пород стоимостью более 4,5 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов». Ход и результаты расследования находятся на контроле транспортной прокуратуры.

Ранее в регионе выявили контрабанду леса на 59 миллионов рублей. Руководитель лесоперерабатывающего предприятия на таможенном посту предоставлял документы с ложной информацией о происхождении экспортируемых лесоматериалов.