Контрабанду леса на 4,5 миллиона рублей раскрыли в Иркутской области

В Иркутской области заведено уголовное дело о незаконном вывозе леса стоимостью более 4,5 миллиона рублей. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
«Один из участников внешнеэкономической деятельности в 2021 году при экспорте пиломатериалов в таможенный орган подал декларацию на товары, в которой были недостоверные сведения о происхождении древесины», — прокомментировали в ведомстве.
Всего за рубеж вывезли более 312 кубометров лесоматериалов хвойных пород стоимостью более 4,5 миллиона рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов». Ход и результаты расследования находятся на контроле транспортной прокуратуры.
Ранее в регионе выявили контрабанду леса на 59 миллионов рублей. Руководитель лесоперерабатывающего предприятия на таможенном посту предоставлял документы с ложной информацией о происхождении экспортируемых лесоматериалов.