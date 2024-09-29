Голодный и решительный: посетитель продуктового магазина нарвался на статью

Порой, глядя на цены в продуктовых магазинах, хочется плакать. Житель Большого Камня принялся за отчаянные действия. На камеру удалось снять, как неизвестный набрал целый пакет мяса и утащил, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Все произошло в одном из магазинов по улице Солнечная. Человек сначала не вызывал никаких подозрений, но затем сел у холодильника с мясными изделиями, достал пакет, сложил туда несколько продуктов и спокойно отправился в сторону выхода.
Одному из продавцов все же показалось странным поведением этого человека. Мужчину попросили остановиться, но он сбежал со своей добычей. Видеозапись направили полицейским. Теперь мужчине грозит реальный срок за свою жадность. Видео мы опубликовали в нашем telegram-канале.
Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как двое сладкоежек украли с автозаправочной станции шоколада на 13 тысяч рублей.