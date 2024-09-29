Около 20 БПЛА сбили над Воронежской областью

Как сообщало РИА «Воронеж», несколько сбитых БПЛА упали в областном центре и пригородах. На Московском проспекте падающий беспилотник попал в жилой комплекс, произошло возгорание. Был также зафиксирован один пожар в жилой застройке в левобережной части города, а также ландшафтные пожары на окраинах Воронежа.