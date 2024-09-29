Около 20 БПЛА сбили над Воронежской областью

В Воронежской области в ночь на воскресенье, 29 сентября, дежурные силы ПВО и средства РЭБ сбили и подавили около 20 украинских беспилотных летательных аппаратов. Пострадавших нет. На месте повреждений работают оперативные службы и представители власти. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем telegram-канале.
Как сообщало РИА «Воронеж», несколько сбитых БПЛА упали в областном центре и пригородах. На Московском проспекте падающий беспилотник попал в жилой комплекс, произошло возгорание. Был также зафиксирован один пожар в жилой застройке в левобережной части города, а также ландшафтные пожары на окраинах Воронежа.
Мэр Воронежа Сергей Петрин уточнил, что городская администрация организует работу по восстановлению поврежденных элементов дома на Московском проспекте в максимально короткие сроки.