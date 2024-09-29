Минобороны: над Волгоградской областью перехвачены 67 БПЛА

Напомним, ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил о ликвидации последствий падения обломков беспилотников. Благодаря грамотным действиям расчётов противовоздушной обороны удалось избежать жертв среди гражданских лиц и военных. Кроме того, не пострадали и постройки. В результате падения обломков произошло возгорание растительности в районе посёлка Котлубань. Пожар был оперативно ликвидирован экстренными службами. Перед этим жители Городищенского и Иловлинского районов Волгоградской области сообщали о звуках пролётов беспилотников, а также громких хлопках.