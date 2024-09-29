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Минобороны: над Волгоградской областью перехвачены 67 БПЛА

29 сентября на южные регионы России был совершён массовый налёт БПЛА.

Как сообщает ИА «Высота 102», только над Волгоградской областью дежурные средства ПВО ликвидировали 67 беспилотников.

— В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 125 украинских БПЛА самолетного типа, — рассказали в пресс-службе Минобороны России.

Помимо 67 беспилотников, сбитых под Волгоградом, ещё 18 были ликвидированы в Ростовской области, 17 в Белгородской и столько же в Воронежской, по одному в Курской области и Краснодарском крае. Ещё 3 БПЛА были ликвидированы над Азовским морем.

Напомним, ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил о ликвидации последствий падения обломков беспилотников. Благодаря грамотным действиям расчётов противовоздушной обороны удалось избежать жертв среди гражданских лиц и военных. Кроме того, не пострадали и постройки. В результате падения обломков произошло возгорание растительности в районе посёлка Котлубань. Пожар был оперативно ликвидирован экстренными службами. Перед этим жители Городищенского и Иловлинского районов Волгоградской области сообщали о звуках пролётов беспилотников, а также громких хлопках.

Фото из архива ИА «Высота 102».