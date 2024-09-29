Во Владивостоке из-за аварийного титана загорелся дом

Пожарные во Владивостоке спасли женщину из горящей квартиры на улице Окатовой, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу краевого МЧС. По предварительной версии, пожар случился из-за авариной работы водонагревателя.
«Сегодня ночью на улице Окатовая произошло возгорание в трехэтажном многоквартирном доме. Уже через 7 минут после сообщения о пожаре на месте работали сотрудники МЧС России», — говорится в сообщении ведомства.
На момент прибытия пожарных наблюдалось сильное задымление в подъезде, в ванной комнате в квартире на втором этаже горел титан. Огнеборцы МЧС России при помощи спасательного устройства вывели женщину из отрезанной дымом квартиры на 3 этаже.
Пожар был оперативно ликвидирован на площади около 1 квадратного метра. К счастью погибших и пострадавших нет.
Наиболее вероятная причина — аварийный режим работы водонагревателя.