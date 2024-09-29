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Во Владивостоке из-за аварийного титана загорелся дом

Пожарные спасли женщину из задымленной квартиры.

Источник: PrimaMedia.ru

Пожарные во Владивостоке спасли женщину из горящей квартиры на улице Окатовой, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу краевого МЧС. По предварительной версии, пожар случился из-за авариной работы водонагревателя.

«Сегодня ночью на улице Окатовая произошло возгорание в трехэтажном многоквартирном доме. Уже через 7 минут после сообщения о пожаре на месте работали сотрудники МЧС России», — говорится в сообщении ведомства.

На момент прибытия пожарных наблюдалось сильное задымление в подъезде, в ванной комнате в квартире на втором этаже горел титан. Огнеборцы МЧС России при помощи спасательного устройства вывели женщину из отрезанной дымом квартиры на 3 этаже.

Пожар был оперативно ликвидирован на площади около 1 квадратного метра. К счастью погибших и пострадавших нет.

Наиболее вероятная причина — аварийный режим работы водонагревателя.

пожары