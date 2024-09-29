«Заказала убийство мужа знакомому»: многодетная мать из Братска 15 лет пряталась от полиции под фальшивым паспортом

По словам мужчины, он давно знаком с женой убитого и именно она попросила лишить его жизни. Светлана предложила 75 тысяч рублей, а желание избавиться от супруга аргументировала постоянными побоями с его стороны. Рецидивист дождался, когда детей не будет дома и зарезал мужа заказчицы. В этот момент женщина решила добить супруга и нанесла ему удары ножом в шею и грудь. Интересно, что в первые дни разбирательства ее даже поместили под стражу, но позже отпустили. После чего Светлана бросила детей и пропала.