«Заказала убийство мужа знакомому»: многодетная мать из Братска 15 лет пряталась от полиции под фальшивым паспортом

Сюжет не хуже, чем в популярных детективах развернулся более 20 лет назад в северной столице Иркутской области. Для знакомых Светлана Михалева (имя и фамилия изменены — Прим. Ред.) из Братска была якобы счастливой женой состоящей 20 лет в браке и вместе с мужем вырастившей четверых детей. Но в апреле 2003 года иллюзия семейной идиллии закончилась. Женщина стала вдовой. Ее мужа жестоко убили в их собственной квартире, нанеся несколько ударов ножом в шею и грудь.
Безутешная вдова, каждый раз на людях появлялась в слезах. Обивала пороги отдела полиции и умоляла найти убийцу. Как отмечали правоохранители, сама Светлана не предполагала, кто мог желать смерти ее мужу. Расследование длилось год, и вот предполагаемый убийца был задержан. Им оказался уже судимый житель Братска, но удовлетворение от «раскрытого» дела прошло быстро. Показания задержанного шокировали.
— Заказчик убийства — жена погибшего, — огорошил он следователей.
По словам мужчины, он давно знаком с женой убитого и именно она попросила лишить его жизни. Светлана предложила 75 тысяч рублей, а желание избавиться от супруга аргументировала постоянными побоями с его стороны. Рецидивист дождался, когда детей не будет дома и зарезал мужа заказчицы. В этот момент женщина решила добить супруга и нанесла ему удары ножом в шею и грудь. Интересно, что в первые дни разбирательства ее даже поместили под стражу, но позже отпустили. После чего Светлана бросила детей и пропала.
Целых 15 лет преступница была в розыске. Выйти на ее след удалось только в октябре 2018 в Чите. Скрываться ей удавалось благодаря фальшивому паспорту, точнее его копии. Она сменила имя и фамилию, скинула четыре года от возраста и стала другим человеком.
— Некоторое время она пряталась в Красноярске и других городах на съемных квартирах. Внимание полицейских привлекла своими постоянными переездами, так как везде предоставляла копию паспорта, а не сам документ. В том числе и в больницах. Даже когда родила пятого ребенка от нового гражданского мужа. Возникли вопросы, и ее взяли в разработку. Когда Светлану доставили обратно в Братск, она пыталась делать вид, что вообще не понимает, за что ее задержали, — рассказывал КП-Иркутск руководитель следственного отдела по Падунскому району Братска Андрей Иващенко.
Узнать, что «жительница Читы» и есть заказчик убийства удалось по отпечаткам пальцев. Хоть женщина и отрицала свою вину и какую-либо причастность к убийству, следователи доказали обратное.
— Она отправилась за решетку на восемь лет в колонию общего режима, — сообщили в пресс-службе Иркутского областного суда.
Пока Светлана была в бегах она обзавелась новой семьей и даже родила ребенка. Что касается исполнителя убийства, то он отсидел 12 лет, а после освобождения умер.