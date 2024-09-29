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В Омске музыкальный педагог поверила «сотруднику ФСБ» и лишилась более 2 миллионов рублей

49-летняя женщина, работающая музыкальным педагогом в детском саду, отдала мошенникам более 2 миллионов рублей.

Источник: РИА "Новости"

Подробности рассказали в пресс-службе прокуратуры Омской области.

Омичке через мессенджер позвонил неизвестный и представился сотрудником ФСБ. Он убедил женщину, что злоумышленники от её имени берут кредиты, и что теперь ей нужно следовать указаниям сотрудника Центробанка.

Омичка поверила и в течение нескольких дней, следуя советам «банковской работницы» оформила кредиты на общую сумму около 2,4 миллиона рублей. Деньги она перевела на «безопасный счёт». По данному факту возбуждено уголовное дело.

Всего же с начала этого года правоохранительными органами было зарегистрировано 3935 хищений, совершенных с использованием IT-технологий. Сумма ущерба превысила 1,19 миллиарда рублей.