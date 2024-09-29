В Омске музыкальный педагог поверила «сотруднику ФСБ» и лишилась более 2 миллионов рублей

Подробности рассказали в пресс-службе прокуратуры Омской области.
Омичке через мессенджер позвонил неизвестный и представился сотрудником ФСБ. Он убедил женщину, что злоумышленники от её имени берут кредиты, и что теперь ей нужно следовать указаниям сотрудника Центробанка.
Омичка поверила и в течение нескольких дней, следуя советам «банковской работницы» оформила кредиты на общую сумму около 2,4 миллиона рублей. Деньги она перевела на «безопасный счёт». По данному факту возбуждено уголовное дело.
Всего же с начала этого года правоохранительными органами было зарегистрировано 3935 хищений, совершенных с использованием IT-технологий. Сумма ущерба превысила 1,19 миллиарда рублей.