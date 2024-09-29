В омском селе мужчина разбил женщине лицо

Ранее волонтёры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» сообщили о поисках 69-летнего Песоцкого Валерия Александровича. С 27 сентября его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост составляет 180 сантиметров, плотного телосложения, седые волосы, серо-голубые глаза. Был одет в серую куртку, синие штаны и сандалии. С собой у омича была чёрная трость.