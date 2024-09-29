В омском селе мужчина разбил женщине лицо

В воскресенье, 29 сентября, в омской полиции рассказали о конфликте, который случился в Большереченском районе. Ссора произошла между женщиной и её односельчанином.
В полицию обратилась 36-летняя жительница деревни Каракуль. Ранее врачи диагностировали ей перелом правой скуловой кости. Установлено, что телесные повреждения ей причинил 47-летний знакомый. Мужчина ударил женщину кулаком в лицо.
По факту произошедшего ведётся следствие. Возбуждено уголовное дело за причинение среднего вреда здоровью.
Ранее волонтёры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» сообщили о поисках 69-летнего Песоцкого Валерия Александровича. С 27 сентября его местонахождение неизвестно.
Приметы пропавшего: рост составляет 180 сантиметров, плотного телосложения, седые волосы, серо-голубые глаза. Был одет в серую куртку, синие штаны и сандалии. С собой у омича была чёрная трость.