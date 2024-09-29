В Челябинской области подросток госпитализирован после пожара в частом доме

Подросток пострадал во время пожара в частном доме в Аше поздним вечером 28 сентября. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.
Жилая постройка вспыхнула на улице Водопьянова, но о возгорании сообщили местные жители уже поздно — к моменту прибытия пожарных вся кровля дома была охвачена огнем. Внутри горящего дома находились двое подростков. Один из них — 16-летний юноша госпитализирован в больницу с ожогами.
Пожар удалось ликвидировать на площади 72 кв.м. По предварительным данным причиной инцидента стало нарушение правил безопасности при эксплуатации печного отопления.