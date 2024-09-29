В Челябинской области подросток госпитализирован после пожара в частом доме

Жилая постройка вспыхнула на улице Водопьянова, но о возгорании сообщили местные жители уже поздно — к моменту прибытия пожарных вся кровля дома была охвачена огнем. Внутри горящего дома находились двое подростков. Один из них — 16-летний юноша госпитализирован в больницу с ожогами.