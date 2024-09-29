Минобороны: за ночь сбито 125 БПЛА над российскими регионами

Как сообщал губернатор Ростовской области Василий Голубев, из-за падения обломков одного из БПЛА в Азовском районе загорелась сухая трава, пожар потушили.
В краснодарско селе Шабельское средства РЭБ подавили беспилотник, летевший в сторону гражданского объекта. При падении он врезался в дерево и взорвался, взрывной волной выбило окна и двери находящегося поблизости автомобиля.
В Воронеже на Московском проспекте один из упавших дронов попал в жилой комплекс, начался пожар, сообщал губернатор Александр Гусев. Еще один пожар возник в жилой застройке в левобережной части города, а также на окраинах и за пределами Воронежа. Спустя несколько часов ТАСС в ГУ МЧС по региону сообщили, что все пожары потушены.