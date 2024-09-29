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Минобороны: за ночь сбито 125 БПЛА над российскими регионами

Министерство обороны сообщило, что в ночь на 29 сентября над Волгоградской областью сбили 67 БПЛА, Ростовской — 18, Воронежской и Белгородской — по 17. Над Брянской, Курской областях и Краснодарским краем уничтожено по одному беспилотнику, еще три — над акваторией Азовского моря.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщал губернатор Ростовской области Василий Голубев, из-за падения обломков одного из БПЛА в Азовском районе загорелась сухая трава, пожар потушили.

В краснодарско селе Шабельское средства РЭБ подавили беспилотник, летевший в сторону гражданского объекта. При падении он врезался в дерево и взорвался, взрывной волной выбило окна и двери находящегося поблизости автомобиля.

В Воронеже на Московском проспекте один из упавших дронов попал в жилой комплекс, начался пожар, сообщал губернатор Александр Гусев. Еще один пожар возник в жилой застройке в левобережной части города, а также на окраинах и за пределами Воронежа. Спустя несколько часов ТАСС в ГУ МЧС по региону сообщили, что все пожары потушены.