Минобороны: за ночь сбито 125 БПЛА над российскими регионами

В Воронеже на Московском проспекте один из упавших дронов попал в жилой комплекс, начался пожар, сообщал губернатор Александр Гусев. Еще один пожар возник в жилой застройке в левобережной части города, а также на окраинах и за пределами Воронежа. Спустя несколько часов ТАСС в ГУ МЧС по региону сообщили, что все пожары потушены.