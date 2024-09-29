В Омской области продолжают массово исчезать мужчины

Приметы пропавшего, о которых заявляют поисковики: рост 180 см, плотного телосложения, глаза серо-голубые, волосы седые. Одежда: серая куртка, синие спортивные штаны с лампасами, сандалии. С собой имел трость. Также отмечается, что у мужчины есть шрам на груди после операции и проблемы с речью.