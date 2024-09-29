В Омской области продолжают массово исчезать мужчины

Указывается, что 27 сентября 2024 года он вышел из дома по улице 1-я Ремесленная в Омске, и до настоящего времени его местонахождение не известно.
Приметы пропавшего, о которых заявляют поисковики: рост 180 см, плотного телосложения, глаза серо-голубые, волосы седые. Одежда: серая куртка, синие спортивные штаны с лампасами, сандалии. С собой имел трость. Также отмечается, что у мужчины есть шрам на груди после операции и проблемы с речью.
Отметим, что летом и осенью пропажи мужчин в Омске и области периодически принимают массовый характер.