Проснулся и похитил телевизор житель Амурска

На недоброе дело он решился в октябре 2023 года, когда находился в гостях у приятелей. Компания выпивала, потом все уснули. Когда осужденный проснулся, увидел, что никого нет, и решил этим воспользоваться — унес телевизор. Технику он сдал в комиссионный магазин, а на вырученные деньги купил еще алкоголя.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю, суд признал мужчину виновным в краже и назначил срок лишения свободы на два года в качестве наказания. Отбывать его злоумышленник будет в колонии общего режима.