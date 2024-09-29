Проснулся и похитил телевизор житель Амурска

На недоброе дело он решился в октябре 2023 года, когда находился в гостях у приятелей. Компания выпивала, потом все уснули. Когда осужденный проснулся, увидел, что никого нет, и решил этим воспользоваться — унес телевизор. Технику он сдал в комиссионный магазин, а на вырученные деньги купил еще алкоголя.