В разгар праздников во Владивостоке пропала школьница

Волонтеры поискового отряда «ПримПоиск» опубликовали новость о том, что во Владивостоке пропала 15 летняя Вероника Горшкова. Девочка ушла из дома 27 сентября в районе девяти часов утра и до сих пор не вернулась, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Дом девочки расположен на улице Толстого, 29. Родные видели Веронику в последний раз именно там. Школьница надела коричневую толстовку, черные штаны, кроссовки и ушла. На звонки родителей она не отвечает, волонтеры просят неравнодушных людей помочь в поисках.
На этой неделе в городе проходят фестивали и День тигра. Возможно, кто-то видел Веронику среди отдыхающих на набережной Цесаревича.
Приметы: рост 150 сантиметров, среднее телосложение, светлые волосы.
Всех, кто владеет информацией о местонахождении подростка, просят позвонить по телефонам:
8 924 239 02 64, 8 914 721 22 32 — волонтеры (телеграм/WhatsApp).