В разгар праздников во Владивостоке пропала школьница

Волонтеры поискового отряда «ПримПоиск» опубликовали новость о том, что во Владивостоке пропала 15 летняя Вероника Горшкова. Девочка ушла из дома 27 сентября в районе девяти часов утра и до сих пор не вернулась, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».