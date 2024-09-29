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В разгар праздников во Владивостоке пропала школьница

15-летнюю Веронику ищут с 27 сентября.

Волонтеры поискового отряда «ПримПоиск» опубликовали новость о том, что во Владивостоке пропала 15 летняя Вероника Горшкова. Девочка ушла из дома 27 сентября в районе девяти часов утра и до сих пор не вернулась, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».

Дом девочки расположен на улице Толстого, 29. Родные видели Веронику в последний раз именно там. Школьница надела коричневую толстовку, черные штаны, кроссовки и ушла. На звонки родителей она не отвечает, волонтеры просят неравнодушных людей помочь в поисках.

На этой неделе в городе проходят фестивали и День тигра. Возможно, кто-то видел Веронику среди отдыхающих на набережной Цесаревича.

Приметы: рост 150 сантиметров, среднее телосложение, светлые волосы.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении подростка, просят позвонить по телефонам:

8 (423) 226−71−71, 102 или 112 — полиция.

8 924 239 02 64, 8 914 721 22 32 — волонтеры (телеграм/WhatsApp).