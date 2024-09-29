Житель Красноярского края признался в краже запасов домашнего вина у соседей

В середине сентября в дежурную часть полиции обратилась жительница Туры. Она рассказала, что, вернувшись домой из отпуска, проведенного в Красноярске, обнаружила сломанный замок входной двери. При этом хозяйка сообщила, что из квартиры пропали спиртные напитки, в том числе домашнее самодельное вино.
Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия. Экспертом-криминалистом был изъят след пальца рук. Благодаря этому удалось установить, что к преступлению причастен сосед заявительницы — мужчина 1981 г.р. Злоумышленник был задержан полицейскими и доставлен в отдел, где во всем признался. По его словам, он хотел выпить и знал, что у соседки всегда есть вкусное домашнее вино. По месту его жительства были обнаружены и изъяты 2 пустых емкости из-под вина объемом 10 литров каждая.
По данному факту следователем ОМВД России по Эвенкийскому району возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ. Санкция данной статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы до 6 лет.