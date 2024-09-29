В дачном поселке под Новосибирском сгорел BMW

Около пяти утром 29 сентября в дачном поселке загорелся автомобиль марки BMW, пламя полностью уничтожило автомобиль. Огнём зацепило и рядом припаркованную Toyoya. Видеозапись инцидента опубликовал паблик АСТ-54.
— Огнем уничтожен автомобиль марки БМВ, поврежден автомобиль «тойота», общая площадь пожара составила 13 квадратных метров, — сообщили «Прецеденту» в МЧС региона.
В середине августа в Новосибирске от удара молнии сгорел дом и автомобиль. После удара молнии на улице Экваторной начался пожар: загорелся дом, баня и гараж с двумя автомобилями.
Архип ВЕТРОВ.