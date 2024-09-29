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В Новосибирске пассажирка вылетела из Haval — её отбросило к памятнику Ленину

Утром воскресенья, 29 сентября, ДТП произошло на площади Ленина: из ехавшего на скорости автомобиля Haval к памятнику отлетела девушка.

Как сообщают очевидцы, ДТП на площади Ленина произошло около семи утра в воскресенье, 29 сентября. Видео появилось в паблике «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что Haval Jolion едет по направлению к началу Красного проспекта. Неожиданно дверь внедорожника открывается, и из машины кубарем выпадает человек. Прокатившись более сотни метров, пассажир останавливается у подножья памятнику Ленина.

Городское сообщество тут же начинает обсуждать случившееся. Один из комментаторов сообщает, что это была девушка.

«Это девочка, ее зовут Аня. Она сейчас в горбольнице. А комментарии людей, которые потеряли всю человечность, просто поражают!» — написала Настя.

В ГАИ Новосибирска сейчас уточняют подробности случившегося. Известно, что за рулём был уже немолодой мужчина.