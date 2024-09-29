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В Воронеже восемь автомобилей повреждены из-за падения обломков сбитых дронов

ВОРОНЕЖ, 29 сентября. /ТАСС/. Восемь автомобилей повреждены в результате падения обломков беспилотников в Воронеже. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава администрации города Сергей Петрин.

Источник: Сергей Петрин

«Управа района окажет содействие в получении компенсации жителям за повреждения транспортных средств из-за падения обломков БПЛА. По оперативным данным, повреждено восемь автомобилей», — написал он.

Мэр добавил, что работа по оценке ущерба продолжается.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале сообщил, что на Московском проспекте падающий беспилотник попал в жилой комплекс, произошло возгорание. По его словам, также был зафиксирован один пожар в жилой застройке в левобережной части города. Гусев отмечал, что еще несколько сбитых БПЛА горят на земле на окраинах города и за его пределами, по предварительным данным, повреждена крыша одного дома, пострадавших нет.