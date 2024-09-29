В Воронеже восемь автомобилей повреждены из-за падения обломков сбитых дронов

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале сообщил, что на Московском проспекте падающий беспилотник попал в жилой комплекс, произошло возгорание. По его словам, также был зафиксирован один пожар в жилой застройке в левобережной части города. Гусев отмечал, что еще несколько сбитых БПЛА горят на земле на окраинах города и за его пределами, по предварительным данным, повреждена крыша одного дома, пострадавших нет.