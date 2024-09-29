В Приморье у мужчины из кишечника достали камень размером с куриное яйцо

«Благодаря высокому профессионализму и слаженной работе наших врачей, операция прошла успешно, и пациент уже в сознании, чувствует себя значительно лучше. Сегодня исход операции благоприятен, но так случается не всегда, к сожалению. Запущенное заболевание может привести к летальному исходу. Врачи рекомендуют не откладывать рекомендованное лечение при постановке диагноза. А также любых симптомах, которые вызывают беспокойство, не стоит откладывать поход к врачу!», — поделились специалисты больницы.