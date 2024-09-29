В Приморье у мужчины из кишечника достали камень размером с куриное яйцо

В Лесозаводской городской больнице врачи вытащили из кишечника пациента камень размером с куриное яйцо. Мужчину рвало более семи дней, он не понимал, в чем причина. Команда медиков провела операцию и спасла жизнь человеку, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Ранее житель Лесозаводска уже обращался за медицинской помощью, жаловался на желчекаменную болезнь. Медики рекомендовали ему удаление желчного пузыря в плановом порядке, но пациент принимать это решение не спешил. В итоге камень внутри его организма образовал пролежень и опустился в двенадцатиперстную кишку, спровоцировав непрохождение пищи. Вот причина постоянной тошноты и боли. Удивительно, как мужчина держался больше недели и не вызывал скорую помощь.
«Благодаря высокому профессионализму и слаженной работе наших врачей, операция прошла успешно, и пациент уже в сознании, чувствует себя значительно лучше. Сегодня исход операции благоприятен, но так случается не всегда, к сожалению. Запущенное заболевание может привести к летальному исходу. Врачи рекомендуют не откладывать рекомендованное лечение при постановке диагноза. А также любых симптомах, которые вызывают беспокойство, не стоит откладывать поход к врачу!», — поделились специалисты больницы.
Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как 17-сантиметровую опухоль удалили пациенту из Приморья. Образование начало расти на лопатке у мужчины после травмы.