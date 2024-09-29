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За ночь в Ростовской области ПВО сбило 18 беспилотников

В Ростовской области после сбития БПЛА никто не пострадал.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области ночью 29 сентября силы противовоздушной обороны в небе сбили 18 беспилотников. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Василий Голубев.

— Минувшей ночью подразделения ПВО успешно отразили воздушную атаку врага, — отметил глава региона.

Также он добавил, что из 18 БПЛА пять были в юго-западной части области, еще 13 — в Миллеровском районе.

По оперативным данным, во время налета никто не пострадал, разрушений на земле нет.

Напомним, что до этого в 1.40 ночи он сообщал, что в Азовском районе было уничтожено четыре беспилотника. И из-за падения одного из них загорелась сухая растительность. Ее оперативно потушили прибывшие на место спасатели.