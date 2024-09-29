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В Башкирии 76-летняя пенсионерка перевела мошенникам 1,7 млн рублей

В Октябрьском 76-летняя местная жительница поверила мошенникам и перевела один миллион 770 тысяч рублей.

Источник: РИА "Новости"

Пожилая женщина поверила сообщению якобы от начальника, которое ей пришло в мессенджере.

По данным МВД Башкирии, «начальник» проинформировал, что скоро ей поступит звонок от сотрудника службы безопасности. Знакомый номер не вызвал у пенсионерки подозрений. Потом ей позвонил лже-представитель правоохранительных органов. Неизвестный предупредил о нежелательных денежных переводах, которые якобы совершили от ее имени и предложили помощь. Поверив мошенникам, она перевела на их счета свои сбережения.

Когда она поняла, что попалась на уловки аферистов, обратилась в полицию, которая возбудила уголовное дело.