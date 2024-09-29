В Башкирии 76-летняя пенсионерка перевела мошенникам 1,7 млн рублей

По данным МВД Башкирии, «начальник» проинформировал, что скоро ей поступит звонок от сотрудника службы безопасности. Знакомый номер не вызвал у пенсионерки подозрений. Потом ей позвонил лже-представитель правоохранительных органов. Неизвестный предупредил о нежелательных денежных переводах, которые якобы совершили от ее имени и предложили помощь. Поверив мошенникам, она перевела на их счета свои сбережения.