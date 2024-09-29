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Прощание с пермским тележурналистом Артемом Казиным пройдет 1 октября

Он умер ночью 27 сентября.

Источник: Соцсети

Прощание с журналистом Артемом Казиным состоится во вторник, 1 октября, в 11.00 в большом зале прощания на Старцева, 61. Поминальный обед пройдет ориентировочно 14.00. Об этом в соцсетях сообщила бывшая супруга Артема Вера.

Артем Казин умер ночью 27 сентября. Ему было всего 44 года. Широкую известность он получил, работая корреспондентом ВГТРК. Артем также занимался дайвингом и участвовал в подводных исследованиях Камской археологической экспедиции и Русского географического общества. В 2022 году ездил военкором на Донбасс.