Прощание с пермским тележурналистом Артемом Казиным пройдет 1 октября

Прощание с журналистом Артемом Казиным состоится во вторник, 1 октября, в 11.00 в большом зале прощания на Старцева, 61. Поминальный обед пройдет ориентировочно 14.00. Об этом в соцсетях сообщила бывшая супруга Артема Вера.
Артем Казин умер ночью 27 сентября. Ему было всего 44 года. Широкую известность он получил, работая корреспондентом ВГТРК. Артем также занимался дайвингом и участвовал в подводных исследованиях Камской археологической экспедиции и Русского географического общества. В 2022 году ездил военкором на Донбасс.