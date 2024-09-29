Прощание с пермским тележурналистом Артемом Казиным пройдет 1 октября

Артем Казин умер ночью 27 сентября. Ему было всего 44 года. Широкую известность он получил, работая корреспондентом ВГТРК. Артем также занимался дайвингом и участвовал в подводных исследованиях Камской археологической экспедиции и Русского географического общества. В 2022 году ездил военкором на Донбасс.