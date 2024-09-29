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Пилотов самолета Москва — Уфа пытались ослепить лазером

Экипаж самолета Москва (Домодедово) — Уфа вчера, 28 сентября, в 17:28 по московскому времени доложил о попытке освещения лазером. Об этом сообщает телеграм-канал Aviaincident.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

При этом экипаж воздушного судна сигнал «Бедствия» и «Срочности» не объявлял.

Посадка прошла благополучно в 19:38 в аэропорту Уфы.

Эксплуатантом самолета является авиакомпания «Сибирь».