Пилотов самолета Москва — Уфа пытались ослепить лазером

При этом экипаж воздушного судна сигнал «Бедствия» и «Срочности» не объявлял.
Посадка прошла благополучно в 19:38 в аэропорту Уфы.
Эксплуатантом самолета является авиакомпания «Сибирь».
Экипаж самолета Москва (Домодедово) — Уфа вчера, 28 сентября, в 17:28 по московскому времени доложил о попытке освещения лазером. Об этом сообщает телеграм-канал Aviaincident.
При этом экипаж воздушного судна сигнал «Бедствия» и «Срочности» не объявлял.
Посадка прошла благополучно в 19:38 в аэропорту Уфы.
Эксплуатантом самолета является авиакомпания «Сибирь».